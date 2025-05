Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagra Operação Serras Gerais

Momento MT |Do R7

Palmas/TO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29/5), a Operação Serras Gerais, com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro e logístico de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas.

