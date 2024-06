Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende membro de facção criminosa em Brasília

Brasília/DF. Nesta segunda-feira (24/6), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal prendeu um indivíduo membro de uma facção criminosa de repercussão nacional. Ele possuía uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Estado do Piauí.

