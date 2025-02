Força-tarefa do DAE intensifica operações e já entregou mais de 440 mil litros de água neste fim de semana A crise no abastecimento foi agravada por atos de vandalismo, que comprometeram a infraestrutura do DAE, da captação à distribuição... Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 18h06 ) twitter

A crise no abastecimento foi agravada por atos de vandalismo, que comprometeram a infraestrutura do DAE, da captação à distribuição. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) segue em uma força-tarefa emergencial para minimizar os impactos da crise hídrica na cidade. Durante este fim de semana, equipes trabalharam em regime emergencial de plantão para garantir a entrega de caminhões-pipas aos bairros mais afetados, reforçando o compromisso com a população.

Saiba mais sobre as ações do DAE e como a população está sendo atendida consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

