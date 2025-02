Força-tarefa municipal busca frear avanço da dengue e chikungunya na capital

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Drª Lúcia Helena Barboza Sampaio, reuniu-se com representantes de diversos setores da SMS para definir novas estratégias no combate ao aumento dos casos de arboviroses, como dengue e chikungunya. O encontro também contou com a presença de secretários de outras pastas, como Defesa Civil, Ordem Pública, Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação e Limpurb, com o objetivo de fortalecer as ações do Comitê de Operações Emergenciais (COE), que visa preparar a cidade para o enfrentamento dessa crescente ameaça.

