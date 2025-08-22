Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Força-tarefa organizada pelo Ministério do Turismo atuará no apoio às delegações para COP30

Com o objetivo de acompanhar e apoiar as delegações que participarão da COP 30, o governo federal, por meio do Ministério do Turismo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Com o objetivo de acompanhar e apoiar as delegações que participarão da COP 30, o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, estruturou uma força-tarefa com servidores das assessorias internacionais da Pasta e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A iniciativa será coordenada pela Secretaria Extraordinária da COP (SECOP) e busca contribuir para que todas as delegações tenham condições adequadas de hospedagem durante o evento, que acontece em novembro, em Belém.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.