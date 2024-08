Força Tarefa Prende Foragido em Fortaleza

Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) prendeu, nesta quinta-feira (22/8), um homem em Fortaleza, em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Única Vinculada de Pacujá e pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

