Força-tarefa reduz em 36% notificações dos casos de arboviroses em Várzea Grande Prefeita e a secretária de Saúde alertam que “ainda estamos enfrentando um período de chuvas intensas” e a colaboração da população... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeita e a secretária de Saúde alertam que “ainda estamos enfrentando um período de chuvas intensas” e a colaboração da população se faz necessária no combate ao Aedes aegypti. O cenário epidemiológico do município de Várzea Grande vem registrando diminuição dos casos de dengue, zika e chicungunya. E isso se deve à força-tarefa realizada pelos agentes de endemias, da vigilância sanitária, e da atuação ampliada das secretarias de Serviços Públicos, por meio do Código de Postura, e da Educação na implementação de orientações educativas nas escolas.

Saiba mais sobre as ações e resultados no combate às arboviroses consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seminário de Modalidades Paralímpicas traz inovações nas temáticas para 2025

Polícia Civil apreende carga de droga de facção criminosa enterrada terreno em Várzea Grande

Prefeitura discute realização da segunda edição do Acelera VG