Força Tática age com rapidez e eficiência em General Carneiro

Policiais da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam dois tabletes de maconha, nesta sexta-feira (12.07), no município de General Carneiro. Na ação, um membro de facção criminosa com 16 passagens criminais entrou em confronto com os militares.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.