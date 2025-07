Momento MT |Do R7

Força Tática apreende 65 máquinas caça níquel armazenadas em uma casa em Rondonópolis Durante ação da Operação Tolerância Zero, policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta terça-feira...

Durante ação da Operação Tolerância Zero, policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta terça-feira (29.7), 65 máquinas caça-níquel e 31 máquinas de cartão em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A apreensão ocorreu no bairro João Antônio Fagundes, durante patrulhamento tático motivado por denúncia de uma tentativa de homicídio.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: