Força Tática apreende 98 porções de maconha e prende homem com diversas passagens criminais Equipes da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam 93 porções de entorpecentes, na noite desta quinta-feira (19.6), no bairro...

