Força Tática apreende adolescente com 43 porções de drogas em Tangará da Serra

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam, na noite desta terça-feira (1º.4), um adolescente, de 15 anos, por tráfico de drogas no bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). Com ele, foram apreendidos 43 porções de entorpecentes. O menor é suspeito de integrar uma facção criminosa no município. Conforme o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento tático da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que dois homens estariam comercializando drogas e que estariam com materiais para pichação.

