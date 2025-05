Força Tática apreende adolescente com 96 porções de maconha

Um adolescente, de 17 anos foi apreendido na noite desta sexta-feira (16.5) por policiais militares da Força Tática, do 1º Comando Regional, em Cuiabá. Com o menor, as equipes recolheram 96 porções de substância análoga à maconha e R$ 186 em espécie. Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento tático, no âmbito da Operação Tolerância Zero, quando receberam denúncia de que o suspeito estaria comercializando drogas nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, no bairro Nova Conquista.

