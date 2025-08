Força Tática apreende adolescente com arma de fogo em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam um adolescente por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (31.7), em Cuiabá. Com o menor, que foi afirmou que venderia a arma, foi apreendida uma pistola de calibre .9mm com 12 munições.

