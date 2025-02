Força Tática apreende arma de fogo e tablete de maconha com faccionado Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na manhã desta terça-feira (11.2), uma arma de fogo, um tablete...

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na manhã desta terça-feira (11.2), uma arma de fogo, um tablete de maconha, além de uma quantia em dinheiro, no município de São Novo Joaquim (a 448 km de Cuiabá). Na ação, um homem, que não teve a identidade divulgada e seria integrante de uma facção criminosa, morreu após confronto com as equipes.

