Força Tática apreende arma e drogas; homem com 21 passagens criminais morre em confronto

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na madrugada desta terça-feira (13.5), uma arma de fogo e três quilos de entorpecentes, no município de Barra do Garças (520 km de Cuiabá). Na ação, Wanderson Ferreira da Rocha, integrante de uma facção criminosa, morreu após confronto com os militares. Ele possuía 21 passagens criminais.

