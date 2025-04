Força Tática apreende armas de fogo utilizadas por quadrilha em roubo; suspeitos morrem em confronto Quatro homens morreram em confronto com policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional, nesta sexta-feira (25.4), no município...

Quatro homens morreram em confronto com policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional, nesta sexta-feira (25.4), no município de Nossa Senhora do Livramento (a 39 km de Cuiabá). O caso ocorreu em um trecho da MT-060, no KM 12, em área rural. Na ação, os militares apreenderam três revólveres e uma pistola que estavam em posse da quadrilha.

