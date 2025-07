Força Tática apreende duas adolescentes por tráfico de drogas em Matupá

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 15º Comando Regional apreenderam em flagrante duas adolescentes, de 17 e 14 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (14.7), no município de Matupá. Com a dupla, a PM apreendeu 42 porções de maconha e pasta base de cocaína.

