Força Tática apreende fuzis, 326 munições e prende três faccionados em flagrante por porte ilegal Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam, nesta quinta-feira (10.7), quatro fuzis, três revólveres, três...

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam, nesta quinta-feira (10.7), quatro fuzis, três revólveres, três pistolas, 326 munições de calibres diversos e R$ 20.271 em espécie, com três faccionados presos em flagrante, no município de Tangará da Serra (242 km de Cuiabá).

