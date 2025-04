Força Tática apreende mais de 100 porções de entorpecentes em Barra do Garças

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam 128 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, em uma residência no bairro União, no município de Barra do Garças (500 km de Cuiabá). Durante o patrulhamento tático e ostensivo em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram dois homens em atitude suspeita, próximos a uma região de mata. A dupla correu para os fundos de uma casa, com aproximação dos militares.

