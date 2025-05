Momento MT |Do R7

Força Tática apreende quatro armas de fogo escondidas em poço em zona rural Policias militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam nesta terça-feira (20.5), quarto armas de fogo e 94 munições...

Policias militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam nesta terça-feira (20.5), quarto armas de fogo e 94 munições de calibres diversos, em uma zona rural nas proximidades da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As armas estavam escondidas em um pequeno poço coberto por pedras. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal.

