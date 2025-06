Força Tática desarticula quadrilha que agia com tráfico de drogas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional desarticularam uma quadrilha, nesta quarta-feira (4.5), suspeita por tráfico de drogas, no bairro São Mateus, em Várzea Grande. Com eles, foram apreendidas dez porções de entorpecentes entre maconha, pasta base de cocaína, sete celulares e R$ 3,2 mil. Entre os suspeitos estão uma mulher de 19 anos, dois adolescentes de 17 anos e um homem de 25 anos.

