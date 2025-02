Força Tática e GAP prendem dupla com 80 porções entre maconha e cocaína Equipes da Força Tática do 1º Comando Regional e do Grupo de Apoio (GAP) prenderam dois homens, de 31 e 44 anos, suspeitos por tráfico...

Equipes da Força Tática do 1º Comando Regional e do Grupo de Apoio (GAP) prenderam dois homens, de 31 e 44 anos, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (22.1), no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. Com os suspeitos, os policiais apreenderam 80 porções entre maconha e cocaína, duas balanças de precisão, três máquinas de cartão, R$ 554 em espécie e um rolo de plástico filme.

