Momento MT |Do R7

Força Tática e Raio apreendem 132 porções de drogas e prendem dupla por tráfico em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional, com apoio da Companhia Raio, apreenderam, na noite desta terça-feira (6...

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional, com apoio da Companhia Raio, apreenderam, na noite desta terça-feira (6.5), 132 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, no bairro Vila Canãa, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos em flagrante, suspeitos por tráfico de drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: