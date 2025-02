Força Tática flagra homem comercializando entorpecentes e apreende 60 porções de maconha

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (14.2), por policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional, por tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Manancial, em Cuiabá. Com ele, as equipes apreenderam 60 porções de maconha, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 69 em espécie.

