Força Tática identifica suspeito com 13 passagens criminais e apreende munições e drogas

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam, na noite desta terça-feira (11.2), um revólver, munições e drogas durante uma abordagem na Avenida Contorno Leste, em Cuiabá. Na ação, um homem identificado como Willian Roberto de Siqueira, de 34 anos, morreu em confronto com os militares. Ele continha 13 passagens criminais entre homicídio, sequestro e cárcere privado, tortura, roubo e tráfico internacional de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22 horas, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, momento em que flagraram Willian conduzindo um veículo modelo Ford Ka, com os faróis apagados e em alta velocidade.

