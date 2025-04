Momento MT |Do R7

Força Tática prende casal e apreende arma de fogo e veículo com placas adulteradas Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher, de 32 e 24 anos respectivamente, por porte...

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher, de 32 e 24 anos respectivamente, por porte ilegal de arma e adulteração de veículo, na noite desta terça-feira (01.4), em Várzea Grande. Com a dupla, a PM apreendeu um revólver e um veículo com placas adulteradas.

