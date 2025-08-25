Força Tática prende dois faccionados por tráfico de drogas em Brasnorte Equipes da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas, no...

Equipes da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas, no final da noite deste domingo (24.8), no município de Brasnorte. Com a dupla, foram apreendidas mais de 40 porções de substâncias análogas a maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

