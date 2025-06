Força Tática prende dois faccionados por tráfico de drogas em Poconé

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (16.6), dois integrantes de uma facção criminosa, suspeitos de tráfico ilícito de drogas, em Poconé (a 105 km de Cuiabá). Com eles, foram apreendidas 27 porções de substância análoga à maconha, dois tabletes do mesmo entorpecente, além de outros produtos para embalagem e comercialização.

