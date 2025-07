Força Tática prende duas mulheres por tráfico de drogas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam duas mulheres, de 28 e 32 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (29.7), em Várzea Grande. Uma das suspeitas também estava com um mandado de prisão em aberto. Com a dupla, foram apreendidas porções de maconha e cocaína.

