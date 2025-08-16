Força Tática prende duas pessoas por tráfico e apreende diversas porções de maconha e pasta base de cocaína Policiais militares da Força Tática, do 2º Comando Regional, prenderam duas pessoas em flagrante, por tráfico ilícito de drogas, na...

Policiais militares da Força Tática, do 2º Comando Regional, prenderam duas pessoas em flagrante, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (15.8), em Várzea Grande. Com eles, foram encontrados diversas porções de maconha, pasta base de cocaína, sete aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 515 em espécie. Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes identificaram um homem, em atitude suspeita, saindo de uma residência que funciona como estabelecimento de bronzeamento, no bairro Manga, na região metropolitana. Ao deixar o local, ele foi acompanhado pelas equipes até um bar na região, na qual foi abordado.

