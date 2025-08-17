Logo R7.com
Força Tática prende dupla com 36 porções de drogas em Campo Novo do Parecis

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam um casal por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (16.8), em Campo Novo do Parecis (392 km de Cuiabá).

