Força Tática prende dupla com 36 porções de drogas em Campo Novo do Parecis Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína...

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam um casal por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (16.8), em Campo Novo do Parecis (392 km de Cuiabá).

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: