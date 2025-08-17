Força Tática prende dupla com 36 porções de drogas em Campo Novo do Parecis
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína...
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam um casal por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (16.8), em Campo Novo do Parecis (392 km de Cuiabá). Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam 36 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam um casal por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (16.8), em Campo Novo do Parecis (392 km de Cuiabá).
Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: