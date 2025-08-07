Força Tática prende dupla por tráfico de drogas e apreende pacotes de maconha Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 22, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta...

Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 22, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira (6.8), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram apreendidos dois pacotes grandes de maconha.

