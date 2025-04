Momento MT |Do R7

Força Tática prende faccionado com diversas porções de drogas em Alta Floresta Policiais militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam, nesta quarta-feira (09.4), integrante de facção criminosa por...

Policiais militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam, nesta quarta-feira (09.4), integrante de facção criminosa por tráfico de drogas, no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta (800 km de Cuiabá). O suspeito possui diversas passagens criminais pelo mesmo crime e violência doméstica. As equipes receberam informações de que um homem, em um veículo modelo Gol prata, estaria comercializando entorpecentes. Ele seria o responsável pela prática ilícita na região a mando de uma facção criminosa.

