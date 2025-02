Força Tática prende faccionado com tabletes de maconha em Várzea Grande Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um membro de facção criminosa, de 32 anos, por tráfico de drogas...

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um membro de facção criminosa, de 32 anos, por tráfico de drogas, no final da manhã desta quarta-feira (29.1). Com o faccionado, a PM apreendeu tabletes e uma porção grande de substância análoga a maconha, além de uma quantia em dinheiro proveniente do crime.

