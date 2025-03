Força Tática prende foragido da Justiça em Nova Mutum A Força Tática do 14º Comando Regional prendeu na noite desta terça-feira (18), em Nova Mutum-MT, um homem com mandado de prisão...

A Força Tática do 14º Comando Regional prendeu na noite desta terça-feira (18), em Nova Mutum-MT, um homem com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu por volta das 18h30 no Restaurante Estradão, às margens da BR-163, durante a operação Tolerância Zero.

