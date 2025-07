Força Tática prende foragido por estupro de vulnerável e roubo em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, na tarde desta quarta-feira (30.7), em Várzea Grande, um homem de 23 anos que estava com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável e roubo. A equipe da Força Tática estava em trabalho ostensivo diurno com procedimentos de buscas e checagens. Ao deslocarem pelo bairro Jardim Eldorado, os policiais encontraram o suspeito e fizeram abordagem a ele.

