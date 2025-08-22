Força Tática prende homem com duas armas de fogo em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite...

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (21.8), em Rondonópolis. Com o suspeito, foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática foi abordada por populares, que não quiseram se identificar, que informaram sobre um homem que estava portando uma arma de fogo, em um veículo Strada.

