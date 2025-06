Força Tática prende homem com pistola e 52 munições dentro de caminhonete Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam um homem, de 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nesta...

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam um homem, de 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (05.6), na zona rural do município de Feliz Natal. Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola de calibre .9mm com 52 munições.

