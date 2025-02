Força Tática prende homem com porções e pés de maconha em Sinop Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h07 ) twitter

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quarta-feira (27.2), em Sinop. Com o suspeito, foram apreendidas porções de maconha e mudas da mesma droga, além de cinco munições calibre .380. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência! Leia Mais em Momento MT: Reunião Técnica de Procons debate superendividamento e preços abusivos

