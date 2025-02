Força Tática prende homem e apreende 64 porções de maconha

Momento MT |Do R7

Durante a Operação Tolerância Zero, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (30.1), em Várzea Grande. Com o suspeito foram encontradas 64 porções de maconha.

