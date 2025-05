Força Tática prende homem e apreende pistola escondida em motor de caminhonete

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam um homem, de 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (27.5), na zona rural de Aripuanã. Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola, que estava escondida no motor de uma caminhonete.

