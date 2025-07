Força Tática prende homem por ameaça contra a esposa e porte ilegal de arma de fogo em Água Boa

Policiais militares da Força Tática do 13º Comando Regional prenderam um homem de, 32 anos, por ameaça motivada por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada deste sábado (12.7), em Água Boa. Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre .357 com quatro munições do mesmo calibre.

