Força Tática prende homem por ameaça e apreende arma de fogo em Poconé

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (18.6), em Poconé (105 km de Cuiabá). Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam um revólver calibre .357 com sete munições. Durante rondas em decorrência da Operação Tolerância Zero, por volta das 22 horas, as equipes foram informadas de que um homem, em uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Tenente Silva Martins, estaria portando uma arma de fogo e proferindo ameaças contra os frequentadores do local.

