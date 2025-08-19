Força Tática prende homem por ameaçar população com arma de brinquedo no centro de Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem de 29 anos, que estava ameaçando moradores de Rondonópolis...

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem de 29 anos, que estava ameaçando moradores de Rondonópolis com um simulacro de arma de fogo. O suspeito foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (19.8). Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu denúncias de que um homem estava intimidando a população que circulava na região central de Rondonópolis, portando uma pistola.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: