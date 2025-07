Momento MT |Do R7

Força Tática prende homem por roubo a loja de eletrodomésticos em Cuiabá Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam um homem de 25 anos, suspeito de roubo, nesta terça-feira (23....

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam um homem de 25 anos, suspeito de roubo, nesta terça-feira (23.7), em Cuiabá. Com o suspeito, foram recuperados um tablet, dois notebooks e cinco celulares. Durante patrulhamento tático, a equipe policial recebeu informações de um roubo a uma loja de eletrodomésticos no bairro CPA 2. De imediato, os policiais se deslocaram até o estabelecimento.

