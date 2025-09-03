Força Tática prende homem que ameaçava mulher com revólver em Confresa Policiais militares da Força Tática do 10º Comando Regional prenderam um homem, de 43 anos, por lesão corporal motivado por violência...

Policiais militares da Força Tática do 10º Comando Regional prenderam um homem, de 43 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na noite desta terça-feira (2.9), em Confresa. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de fogo que ele utilizava para ameaçar sua companheira.

