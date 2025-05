Força Tática prende mulher com 12 tabletes de supermaconha em Cuiabá Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam uma mulher, de 28 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h56 ) twitter

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam uma mulher, de 28 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (20.5), em Cuiabá. Com a suspeita, foram apreendidos 12 tabletes de skank (supermaconha), que seriam levados para o Estado de Minas Gerais. As equipes policiais estavam em patrulhamento pelo bairro CPA 3 e flagraram uma mulher deixando uma casa carregando uma mala, de modo suspeito. Os militares se aproximaram para abordagem e notaram que a suspeita apresentou muito nervosismo com a chegada da PM, tentando retornar para a residência. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Politec emite Carteiras de Identidade Nacional à população carcerária de Juína

