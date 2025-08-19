Força Tática prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Cáceres Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher, de 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde...

Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher, de 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (18.8), em Cáceres. Com a suspeita, a PM apreendeu grande quantidade de pasta base de cocaína e maconha, porções de cocaína e R$ 1,5 mil em dinheiro proveniente do crime.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

