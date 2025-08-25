Força Tática prende quatro faccionados e liberta vítima de sequestro e tortura em residência Policiais militares da Força Tática de Sorriso prenderam três homens e apreenderam um adolescente pelos crimes de sequestro, tortura...

Policiais militares da Força Tática de Sorriso prenderam três homens e apreenderam um adolescente pelos crimes de sequestro, tortura e porte ilegal de arma, na noite deste domingo (24.8). Na ação, um homem, de 21 anos, foi resgatado pela PM e uma arma de fogo apreendida.

