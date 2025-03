Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde Na noite desta quinta-feira (13), uma equipe da Força Tática do 14º Comando Regional da Polícia Militar prendeu um homem suspeito... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite desta quinta-feira (13), uma equipe da Força Tática do 14º Comando Regional da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Tessler Júnior, em Lucas do Rio Verde. A abordagem ocorreu por volta das 21h40, durante a operação Tolerância Zero.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Residência é furtada em Nova Mutum, e suspeito é identificado por câmeras de segurança

Polícia Civil deflagra 17 operações contra facções criminosas nesta quinta-feira (13)

Prefeito e primeira-dama lamentam morte da jovem Emilly Azevedo Sena